مانشيني يشبّه ريتيغي بباتيستوتا

ويستعد ريتيغي (23 عاماً) وزملاؤه الجدد في "سكوادرا أتزورا"، حاملة اللقب، لملاقاة إنكلترا في مباراة قوية الخميس في نابولي، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم.

قال مانشيني الأربعاء "لا أريد المبالغة، لكنه يذكرني قليلاً بباتيستوتا عندما وصل إلى إيطاليا... هو لاعب شاب، يتعين عليه التعرف إلى زملائه وهذا ليس سهلاً".

تابع اللاعب الدولي السابق "لا أعتقد أن القدوم إلى إيطاليا سهل جداً، وليس إلى ناد بل المنتخب الوطني. لدينا ثقة كبيرة به، لكن علينا منحه القليل من الوقت".

وخاض "باتيغول"، البالغ 54 عاماً راهناً، مسيرة رائعة في إيطاليا، خصوصاً مع فيورنتينا وروما، محرزاً لقب الهداف مع الأول في 1995.

وولد ريتيغي الذي يدافع عن ألوان أتلتيكو تيغري على سبيل الإعارة من بوكا جونيورز، في الأرجنتين ولديه جواز سفر إيطالي بسبب أصول جده المتحدر من صقلية.

وتستهل إيطاليا التي غابت عن النسختين الأخيرتين للمونديال في روسيا 2018 وقطر 2022، مشوارها في التصفيات بلقاء إنكلترا الخميس في نابولي، في إعادة لمواجهتهما في المباراة النهائية لكأس أوروبا في تموز/يوليو 2021 على ملعب ويمبلي في لندن.

وستسافر إيطاليا بعد ذلك بثلاثة أيام إلى مالطا لمواجهة منتخب بلادها في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا أوكرانيا ومقدونيا الشمالية، المنتخب الذي حرمه من التواجد في مونديال قطر.

