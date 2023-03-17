مانشيني يستدعي ريتيغي لمباراتي انكلترا ومالطا

وولد مهاجم نادي أتلتيكو تيغري المعار من بوكا جونيورز في الأرجنتين، لكن وفقًا لوالده، لديه جواز سفر إيطالي بسبب أصول جده الصقلية.

وكان مانشيني أعلن مطلع الأسبوع الحالي أنه سيستدعي هداف الدوري الأرجنتيني حالياً (6 أهداف) بسبب غياب مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبلي المصاب.

وضمت اللائحة التي كشف عنها مانشيني اليوم من 30 لاعباً وجهين جديدين آخرين هما حارس مرمى ليتشي فلاديميرو فالكوني ومدافع تورينو أليساندرو بونجورنو.

وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، فلاديميرو فالكوني (ليتشي)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيدل (لاتسيو).

للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وفيديريكو ديماركو (إنتر)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، أليسيو رومانيولي (لاتسيو)، جورجو سكالفيني ورافايل تولوي (أتالانتا)، ليوناردو سبيناتسولا (روما).

للوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، بريان كريستانتي ولورنتسو بيليغريني (روما)، دافيدي فراتيزي (ساسوولو)، جورجينيو (أرسنال الإنكليزي)، ماتيو بيسينا (مونتسا)، ساندرو تونالي (ميلان)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

للهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ويلفريد نيونتو (ليدز يونايتد الإنكليزي)، فينشنزو غريفو (فرايبورغ الألماني)، سيموني بافوندي (أودينيزي)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، ماتيو ريتيغي (أتليتيكو تيغري الأرجنتيني)، جانلوكا سكاماكا (وست هام يونايتد الإنكليزي).

