مانشيني سيستدعي المهاجم الإيطالي-الأرجنتيني ريتيغي

ويتصدر المهاجم ابن الـ 23 عاماً والذي يلعب في نادي العاصمة بوينوس أيرس أتلتيكو تيغري معاراً من بوكا جونيورز، ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف سجلها في المراحل السبع الأولى.

ويملك ريتيغي الذي وُلد في الأرجنتين، جواز سفر إيطالي بسبب جذوره جده الصقلية، حسب ما أفاد والده لوسائل إعلام إيطالية.

وفي وقت تداولت الصحف الإيطالية خبر رغبة مانشيني في استدعاء ريتيغي، أكد المدرب الوطني ذلك استعداداً لخوض المباراتين المقبلتين لأبطال أوروبا أمام إنكلترا في 23 الشهر الحالي وثم مالطا في 26 منه، ضمن إطار تصفيات قارة أوروبا لنهائيات كأس أوروبا 2024.

أوضح المدرب الإيطالي خلال برنامج على شبكة "دازون" للبث التدفقي مساء الإثنين "لقد تابعناه منذ بعض الوقت، لقد كان لاعباً أساسياً لمدة عامين في بطولة الأرجنتين ولديه صفات نفتقدها للأسف في الوقت الحالي".

وأضاف "مانشيو" الذي سيكشف عن القائمة الكاملة للاعبين الذين تم اختيارهم لهاتين المباراتين الجمعة "اعتقدنا أنه لن يرغب في الحضور، ولكن بخلاف ذلك قال نعم على الفور واستدعيناه".

ويعاني المنتخب الإيطالي الذي غاب عن النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم (روسيا 2018 وقطر 2022) منذ سنوات عدة من قلّة النجاعة الهجومية، حيث يعتمد فقط على هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي (33 عاماً، 55 مباراة دولية و15 هدفاً).

وفي حين تطارد لعنة الاصابات هدافي إيطاليا، هبط مستوى البعض منهم وخسروا مركزهم الhساسي في أنديتهم، على غرار جاكومو راسبادوري (23 عاماً، 17 مباراة و5 أهداف)، وأندريا بيلوتي (29 عاماً، 44 مباراة و12 هدفاً) وجانلوكا سكاماكا (24 عاماً، 9 مباريات)، أو حتّى مويس كين (23 عاماً، 12 مباراة و4 أهداف).



