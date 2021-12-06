مانشستر يونايتد يواجه أستون فيلا في الدور الثالث من كأس إنكلترا



وتغلب أستون فيلا في وقت سابق من هذا العام على يونايتد في معقل الأخير 1-صفر ضمن منافسات الدوري بقيادة المدرب دين سميث الذي أقيل من منصبه، ما فتح الباب أمام جيرارد للعودة الى "برميرليغ" لكن هذه المرة كمدرب بعدما تألق كلاعب في صفوف ليفربول.



وسيكون يونايتد أيضاً بقيادة مدرب جديد بعدما أقال النروجي أولي غونار سولشاير لسوء النتائج، مستعيناً بالألماني رالف رانغنيك حتى نهاية الموسم قبل أن ينتقل لتولي دور استشاري.



وبالنسبة للفرق الكبرى الأخرى، يستقبل تشيلسي فريقاً من المستوى الخامس للكرة الإنكليزية (ناشونل ليغ) هو تشسترفيلد الذي يخوض أول مواجهة له ضد فريق من الدوري الممتاز منذ موسم 1996-1997 حين وصل إلى نصف نهائي الكأس وخسر أمام ميدلزبره صفر-3 في مباراة معادة (تعادلا في الأولى 3-3).



أما مانشستر سيتي بطل الدوري والمتصدر الحالي، فيلعب خارج أرضه ضد سويندون من المستوى الرابع (ليغ 2)، فيما يلعب ليفربول على أرضه مع شروسبوري من المستوى الثالث (ليغ 1)، وأرسنال مع مضيفه نوتنغهام فورست من المستوى الثاني (تشامبيوشيب)، وتوتنهام مع ضيفه موركامب من "ليغ 1".



ويبدأ ليستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بلقاء واتفورد على أرضه كما يلعب ليدز يونايتد ومضيفه وست هام.



وتقام مباريات الدور الثالث بين السابع والعاشر من كانون الثاني/يناير.