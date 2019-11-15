مانشستر سيتي في ورطة بعد رفض "كاس" لاستئنافه بشأن قواعد اللعب المالي النظيف

وكان الاتحاد القاري قد أعلن في أيار/مايو الماضي أن نتائج التحقيق الذي فتح بشأن اتهام النادي بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة التي قد تؤدي الى استبعاد بطل إنكلترا من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورفضت المحكمة دعوى الاستئناف التي تقدم بها النادي، معتبرة أن النادي الإنكليزي "لم يستنفد سبل الانصاف القانونية المتاحة له قبل الاستئناف".

ويواجه سيتي الذي توج بثلاثية محلية غير مسبوقة في الموسم المنصرم، خطر الابعاد عن دوري الأبطال بعدما فتح "ويفا" تحقيقا بشأن قواعد اللعب المالي النظيف في آذار/مارس الماضي على خلفية شكوك بمخالفته لها.

وبعد إعلان الاتحاد القاري إحالة الملف الى غرفة الحكم في أيار/مايو الماضي، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الى أن "ويفا" سيوصي باستبعاد سيتي، في حال ثبتت إدانته، من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2019-2020) أو الذي يليه (2020-2021).

وأوصت غرفة التحقيق بأن يعاقب سيتي من قبل الاتحاد القاري.

ويستند التحقيق مع سيتي إلى رسائل بريد إلكتروني مسربة تم نشرها العام الماضي في مجلة دير شبيغل الألمانية كجزء مما بات يعرف بـ"تسريبات "فوتبول ليكس".



وتشمل العقوبات المحتملة حظر النادي من التعاقد أو الغرامة المالية.