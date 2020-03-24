مالديني يتوقع التعافي من فيروس كورونا خلال أسبوع

وظهرت نتائج إيجابية للفحص الذي أجري للمدير التقني في روسونيري، وابنه دانيال البالغ من العمر 18 عاماً لاعب ميلان الحالي، قبل أيام.

وكشف بيان للنادي صدر يوم السبت أن الرجلين أنهيا 15 يوماً في عزلة منزلية، وأنهما سيبقيان في الحجر الصحي حتى الشفاء السريري، بما يتماشى مع البروتوكولات الطبية في إيطاليا.

ونشر باولو مالديني مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام شكر فيه جميع من وقف إلى جانبه وكان متفائلاً بشأن الشفاء التام له ولابنه في المستقبل القريب.

وقال: "أردت من خلال هذا الفيديو أن أشكر جميع الأشخاص الذين عبروا في وسائل التواصل الاجتماعي عن حبهم واهتمامهم بصحة ابني".

وأضاف: "نحن بخير، يجب أن نتمكن من الشفاء في غضون أسبوع. شكراً لتدفق عواطفكم".

وتابع "أردت أن أشكر جميع الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين وموظفي الحماية المدنية وتنفيذ القانون الذين يواجهون هذه الحالة الطارئة بأقصى درجات الاحتراف والشجاعة الهائلة، مرة أخرى، جعلونا نشعر بالفخر لكوننا إيطاليين".