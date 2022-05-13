مالاوي تستضيف مواجهة إثيوبيا ومصر

من قبل beIN SPORTS May 13, 2022 14:32 أعلن الاتحاد المالاوي لكرة القدم اليوم الجمعة موافقته على استضافة مباراة إثيوبيا ومصر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023 والمقررة في الـ9 من يونيو المقبل بعد رفض الكاف اعتماد ملعب المنتخب الإثيوبي في مدينة بحر دار.