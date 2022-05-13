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دوري أبطال أفريقيا
كرة القدم

مالاوي تستضيف مواجهة إثيوبيا ومصر

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أعلن الاتحاد المالاوي لكرة القدم اليوم الجمعة موافقته على استضافة مباراة إثيوبيا ومصر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023 والمقررة في الـ9 من يونيو المقبل بعد رفض الكاف اعتماد ملعب المنتخب الإثيوبي في مدينة بحر دار.

Reuters

ووضعت قرعة تصفيات "كان 2023" المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا. 
 

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