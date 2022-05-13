ووضعت قرعة تصفيات "كان 2023" المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.
مالاوي تستضيف مواجهة إثيوبيا ومصر
من قبل beIN SPORTS
أعلن الاتحاد المالاوي لكرة القدم اليوم الجمعة موافقته على استضافة مباراة إثيوبيا ومصر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا - كوت ديفوار 2023 والمقررة في الـ9 من يونيو المقبل بعد رفض الكاف اعتماد ملعب المنتخب الإثيوبي في مدينة بحر دار.
ووضعت قرعة تصفيات "كان 2023" المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غينيا ومالاوي وإثيوبيا.
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