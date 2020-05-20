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الدوري الألماني
كرة القدم

مارتينيز يمدد عقد رسمياً مع بلجيكا حتى عام 2022

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أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن تمديد التعاقد مع مدربه الإسباني روبيرتو مارتينيز حتى عام 2022.

AFP

وتم الإعلام على موقع الاتحاد المحلي للعبة بفيديو مبتكر ظهر فيه النجم إيدين هازار، كما أعلن الاتحاد أن مزيد من التفاصيل ستكون منتصف النهار بمؤتمر صحافي موسع مع المدرب.

وخلال مقابلات أجريت معه في الأسابيع الأخيرة قال مارتينيز إنه يرغب في الاستمرار مع المنتخب البلجيكي ليقوده في بطولة أوروبا 2021 التي سينافس فيها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.  

ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) للمنتخبات وتأهل للنهائيات الأوروبية بكل جدارة واستحقاق عندما فاز بجميع مبارياته العشر في التصفيات محرزاً 40 هدفاً بينما اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.  

وقاد مارتينيز الذي سبق له تدريب ويغان أثليتيك وإيفرتون في إنكلترا منتخب بلجيكا للحصول على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا في 2018 وتقول صحف محلية إن علاقته باللاعبين جيدة للغاية.  

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