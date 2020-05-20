مارتشيلو ليبـي: هذه الكأس سرقت مني وهذا أفضل لاعب دربته في مسيرتي

وفي حوار لبرنامج أذيع على راديو كادينا سير الإسباني، أكد ليبـي أن لقب دوري أبطال أوروبا سرق جراء خطأ تحكيمي قائلاً: " الهدف الذي سجله بريدراغ مياتوفيتش (المونتينيغري) كان غير صحيح لأنه كان في وضعية تسلل".

وانهزم يوفنتوس في نهائي 1998 أمام ريال مدريد بهدف لصفر على ملعب يوهان كرويف أرينا حالياً، أمستردام أرينا سابقاً.

وسجل اللاعب المونتينيغري، لعب لمنتخب يوغسلافيا سابقاً، الهدف الوحيد في الدقيقة 66.

وأشار المدرب الذي قاد إيطاليا للتويج بكأس العالم 2006 بأن الفرنسي زين الدين زيدان هو أفضل لاعب دربه في مسيرته قائلاً: "حظيت بلاعبين مميزين في الأندية التي دربتها لكن زيدان هو الأفضل والأقوى. لاعب موهوب بالفطرة يتمتع بذكاء وطريقة لعب فريدة من نوعها".

وتطرق المدرب السابق ليوفنتوس لموضوع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو قائلاً: "هما مهمان جداً خلال العشرين عاماً التي مضت. أنا لا أتحدّث عن جودة اللعب وإنما هما على قدر المساواة من حيث الأهمية".

وتحدّث ليبي قليلاً عن برشلونة قائلاً: "هناك أخبار عن نية برشلونة التعاقد مع لوتارو مارتينيز وميراليم بيانيتش".

وأضاف المدرب الذي قاد يوفنتوس للتتويج بالدوري الإيطالي في 5 مناسبات ودوري أبطال أوروبا في عام 1996، قائلاً: "لوتارو لاعب مميز، أنا أحبه وأحب طريقة لعبه أما بيانيتش فهو لاعب يتمتع بخصال فنية رائعة ويملك الخبرة الكافية لمساعدة الفريق".



