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الدوري الاسباني
كرة القدم

مارادونا ينعى مدربه السابق مارسوليني

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نعى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، مواطنه ومدربه السابق سيليفو مارسوليني الذي رحل الجمعة عن عمر 79 عاماً في بوينوس ايرس.

REUTERS

ودافع مارسوليني عن ألوان بوكا جونيورز بين العامين 1960 و1972، أصبح خلالها أحد أبرز من شغل مركز الظهير الأيسر في تاريخ النادي الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي خمس مرات، ومسابقة كأس الأرجنتين 1969.

وبعد اعتزاله اللعب عام 1972، انتقل إلى الإدارة الفنية، حيث أشرف على فريق أول بويز اعتباراً من العام 1976، ولاحقاً بوكا جونيورز اعتباراً من 1981، حيث درّب تشكيلة ضمت في صفوفها اللاعب الشاب مارادونا.

وكتب الأخير عبر حساباته على مواقع التواصل، إن مارسوليني "شخص ممتاز، أكان بطلاً أم لاعباً أم مدرباً. شكراً جزيلاً سيلفيو، ارقد بسلام".

وتعرض مارسوليني لجلطة دماغية في العام الماضي تلاها تراجع في وضعه الصحي.
                  
                  
                  
 

المنتخب الأرجنتيني دييغو مارادونا
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