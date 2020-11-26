مارادونا...أبرز ما قاله وما قيل عنه



فيما يلي أشهر أقوال الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا الذي توفي الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما وأبرز ما قيل عنه من قبل نجوم آخرين:



مارادونا:

-"رؤية الكرة، الركض وراءها يجعلني أسعد إنسان في العالم".



- "ارتكبت أخطاء ودفعت ثمنها. لكن الكرة لا تزال نقية"

- "أنا مارادونا، أصنع الأهداف، أرتكب الأخطاء. أستطيع تحمل كل شيء لأني أملك كتفين عريضين لقتال أي شخص".

- "أنا أسود أو أبيض، لن أكون رماديا خلال حياتي".

- "أكره أي شيء يأتي من الولايات المتحدة الأميركية. أكرهها بكل قوتي".

- "لو كنت أشارك في عرس ما وكنت أرتدي بدلة بيضاء وحصل أن جاءتني كرة متسخة بالوحل لكنت حاولت ترويضها من دون أدنى شك".



*عن بيليه :



- "لا يوجد أي نقاش حول هوية أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ أنا أو بيليه. الجميع يقولون إن الأفضل هو أنا".



- "يتعين على بيليه العودة إلى المتحف".



*عن "يد الله" :



- "كنت أنتظر زملائي لكي يعانقوني لكن لم يأت أحد... قلت لهم، تعالوا عانقوني وإلا فإن الحكم لن يحتسب الهدف".

- "إذا كنت أريد الاعتذار وتغيير التاريخ، فإني سأفعل. لكن الهدف سيبقى هدفا، لقد توّجت الأرجنتين بطلة للعالم وكنت أفضل لاعب في العالم".



*عن ليونيل ميسي :



- "ميسي يسجل هدفا ويحتفل. كريستيانو (رونالدو) يسجل هدفا ثم يهتم بالتقاط الصور وكأنه يقوم بدعاية لشامبو ما".



- مارادونا من وجهة نظر الآخرين :

- "حتى لو لعبت على مدى ملايين السنوات، لن أدنو من مستوى مارادونا. على أي حال، فأنا لا أريد ذلك. إنه الأفضل على مر الأزمنة" - ليونيل ميسي



- "أفضل تجربة للكرة عندما تكون بحوزة قدمه اليسرى" - زميله السابق في منتخب الأرجنتين خورخي فالدانو



- "دييغو هو إله بالنسبة لجميع الأرجنتينيين وسيبقى كذلك" - كارلوس تيفيز



- "ما كان يقوم به زين الدين زيدان مع الكرة يستطيع مارادونا القيام به مستعينا ببرتقالة" - الفرنسي ميشال بلاتيني



- "هو الأفضل بين الجميع لا جدال... رأيت مارادونا يقوم بأشياء يشك الله في أن تكون ممكنة" - نجم البرازيل السابق زيكو



- "مارادونا عندما كان في كامل مستواه، لا مجال لإيقافه" - مدافع ميلان ومنتخب إيطاليا السابق فرانكو باريزي



- "مارادونا هو بمثابة الإله لسكان نابولي. لقد غيّر مجرى التاريخ. عانينا على مدى 80 عاما من الكفاح لعدم الهبوط في الدوري المحلي، لكن بتواجده في صفوف النادي على مدى سبع سنوات، فزنا بالدوري المحلي وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا" - فابيو كانافارو قائد منتخب إيطاليا الفائز بمونديال 2006 ومدافع نابولي السابق.



- "هو أفضل لاعب رأيته في حياتي. إنه أفضل من بيليه" - لاعب وسط ميلان ومنتخب هولندا السابق رود خوليت



- "الفارق الحيوي بينه وبين بيليه هو أن مارادونا لم يكن محاطا بلاعبين كبار، كان يتعين عليه حمل منتخب بلاده بمفرده. إذا سحبت اسم مارادونا من منتخب الأرجنتين لما كان فاز بكأس العالم، لكني أعتقد بأن البرازيل كانت ستفوز بكأس العالم من دون بيليه" - الفرنسي إريك كانتونا



- "عندما سجل دييغو الهدف الثاني (في مرمى إنكلترا)، شعرت وكأني أريد التصفيق له. لم أشعر بهذا الأمر من قبل لكنه صحيح. كان من المستحيل تسجيل هدف بهذه الروعة...إنه الأفضل في جيلي وبفارق شاسع ويمكن القول إنه الأفضل على مر الأزمنة" - غاري لينيكر مهاجم منتخب إنكلترا السابق



- " في كرة القدم الأرجنتينية، هناك قبل وبعد مارادونا" - خوليو غروندونا الرئيس السابق للاتحاد الأرجنتيني



- "دييغو من أي كوكب أنت؟" - المعلق الأرجنتيني الإذاعي فيكتور هوغو موراليس بعد تسجيل مارادونا هدف القرن في مرمى إنكلترا في مونديال 1986.