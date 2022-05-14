ماذا قال ليفاندوفسكي لبايرن عن مستقبله؟

وأضاف ليفا بعد المباراة الأخيرة لفريقه هذا الموسم بالدوري الألماني ضد فولفسبورغ "أستطيع أن أؤكد أنني تحدثت إلى حسن صالح حميديتش وأبلغته أن القرار قد تم اتخاذه ... وأنني لن أمدد عقدي مع بايرن ميونخ".

علماً أن عقد ليفا ينتهي صيف عام 2023.

وتابع "على كلا الجانبين التفكير في المستقبل، من الأفضل أن نجد أفضل حل لكلا الجانبين، قلت لصالح حميديتش إنه إذا جاء عرض، فعلينا التفكير في الأمر. على كلا الجانبين التفكير في المستقبل. هذا كل ما يمكنني قوله".

وختم: "من المحتمل جدًا أن تكون هذه آخر مباراة لي مع بايرن ميونيخ. لا أستطيع أن أقول ذلك بنسبة 100٪ ، لكنها ربما كانت (الأخيرة). نريد أن نجد أفضل حل لي وللنادي".