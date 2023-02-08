مؤسسة دوري نجوم قطر تهبّ لدعم متضرّري زلزال تركيا وسوريا من قبل beIN SPORTS February 8, 2023 08:23 قرّرت مؤسسة دوري نجوم قطر تخصيص عائدات تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس قطر لمتضرّري زلزال تركيا وسوريا. QSL كأس قطر مؤسسة دوري نجوم قطر السابق ملعب غلطة سراي يتحول إلى مقر ل اقرأ التالي - آخر الأحداث February 8, 2023 08:23 مؤسسة دوري نجوم قطر تهبّ لدعم متضرّري الزلزال February 7, 2023 23:22 مواني يقود آينتراخت فرانكفورت إلى ربع نهائي الكأس February 7, 2023 23:14 يوفنتوس يكتسح مستضيفه ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة February 7, 2023 23:10 شيفيلد يونايتد إلى ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي February 7, 2023 22:08 الهلال يسطر التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية February 7, 2023 19:28 ملعب غلطة سراي يتحول إلى مقر لجمع التبرعات للضحايا February 7, 2023 19:07 توزيع جوائز صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية February 7, 2023 18:45 إردوغان يعلن ارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 3500 February 7, 2023 18:01 سانشيز خارج قائمة سان جيرمان لمواجهة مارسيليا February 7, 2023 17:53 ملاطيا سبور يعلن وفاة حارسه أحمد أيوب تورك أصلان