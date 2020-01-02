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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

لي تاي مدربا جديداً لمنتخب الصين

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سيتولى لاعب وسط إيفرتون الإنكليزي السابق لي تاي تدريب منتخب الصين لكرة القدم، محاولا إنعاش مسيرته في تصفيات كأس العالم 2022 بعد رحيل الايطالي المخضرم مارتشيلو ليبي.

Reuters

وقال الاتحاد الصيني إن لي الذي خاض المونديال الوحيد في تاريخ الصين عام 2002، يُعدّ "ممثلا رائعا للاعبي كرة القدم الصينيين"، وقد تم تعيينه بعد عملية طويلة.

ولا يُعدّ المنتخب الصيني الحالي غريبا على لي، إذ أشرف عليه مؤقتا خلال بطولة شرق آسيا في كوريا الجنوبية الشهر الماضي. وقبل تعيينه، كان ابن الثانية والأربعين مدربا لنادي ووهان زال.

وذكر الاتحاد الصيني في بيان "من المعتقد أنه تحت قيادة هذا المدرب، سيعمل المنتخب الصيني لكرة القدم بجهد للتدرّب والإعداد العلمي مع إحساس كبير بالمهمة والشرف".

ويأتي تعيين لي بعد سنة صاخبة للكرة الصينية، إذ جاءت استقالة ليبي لتشكل ضربة جديدة في محاولات الحكومة المحلية لوضع البلاد على خارطة كرة القدم الدولية.

واستقال ليبي من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد خسارة أمام سوريا 1-2، ليحتل المنتخب الأحمر المركز الثاني خلف سوريا المتصدرة ضمن مجموعته في التصفيات الآسيوية.

وأشارت تقارير إلى أن ليبي (71 عاما) مدرب إيطاليا ونادي يوفنتوس السابق، كان ينال راتبا سنويا هائلا بقيمة 180 مليون يوان (25 مليون دولار أميركي).

وقاد ليبي الصين إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، حيث خسرت أمام إيران بثلاثية نظيفة، ليتولى مواطنه فابيو كانافارو المهمة مؤقتا من بعده.

لكن كانافارو، مدرب غوانغجو إيفرغراندي بطل الدوري، خسر مباراتين مع الصين قبل عودة ليبي في أيار/مايو.
 

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