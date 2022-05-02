ليفركوزن يعزز حظوظه في دوري الأبطال وخسارة لايبزيغ تعقد مهمته

في المباراة الأولى، افتتح ليفركوزن التسجيل عبر وسطه الشاب البرازيلي باولينيو بعد تمريرة من الفرنسي موسى ديابي (18)، ليتألق الأخير في تمريرة ثانية إلى المهاجم التشيكي باتريك شيك الذي ضاعف النتيجة (51).

وهو الانتصار الثاني توالياً لليفركوزن بعد فوزه على غرويتر فورث المتذيل 4-1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بفارق 3 نقاط عن فرايبورغ الرابع و4 نقاط عن لايبزيغ الخامس قبل مرحلتين من النهاية. فيما تقدم مونشنغلادباخ للمركز العاشر مع 41 نقطة.

في المقابل، كان فرانكفورت يمني النفس بالتحضر بشكل أفضل لاستحقاقه الأوروبي في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على أرضه أمام وست هام الانكليزي حيث خطا خطوة مهمة لبلوغ النهائي بفوزه 2-1 ذهاباً.

لايبزيغ يعقد مهمته

في الثانية، ثأر مونشنغلادباخ من ضيفه بعد انتهاء اللقاء الأخير بينهما في 11 كانون الأول/ديسمبر في المرحلة الخامسة عشرة بفوز لايبزيغ 4-1.

وسجل للفائز المهاجم السويسري بريل إمبولو في الدقيقة 17، يوناس هوفمان (45+2)، و (77).

فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد الفرنسي كريستوفر نكونكو (24 عاماً) في الدقيقة 36.