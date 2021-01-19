ليفركوزن يحسم مواجهة القمة أمام دورتموند

وتقدم ليفركوزن في الربع ساعة الأولى من اللقاء عن طريق موسى ديابي (14) قبل أن يتعادل جوليان براندت لدورتموند في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 80 تمكن فلوريان فريتز من إحراز هدف الفوز لليفركوزن.

وأعاد الفوز ليفركوزن إلى طريق الانتصارات والذي غاب عنه في 4 مباريات متتالية، حيث خسر ثلاثة وتعادل في مباراة، فرفع الفريق رصيده إلى 32 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف أمام لايبزيغ الذي بإمكانه استعادة الوصافة إذا تعادل أو حقق الفوز على يونيون برلين الأربعاء.

من جانبه تجمد رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الرابع.

فوز ثمين لمونشنغلادباخ

في إطار المرحلة 17 أيضاً، ظفر بوروسيا مونشنغلاباخ بثلاث نقاط ثمينة بفوزه 1-0 على فيردر بريمن الثلاثاء.

وسجل السويسري نيكو إلفيدي برأسية هدف المباراة الوحيد (66) لغلادباخ، المحروم من خدمات مهاجميه الفرنسي ماركوس تورام الموقوف والسويسري بريل إمبولو لخرقه البروتوكولات الصحية لفيروس كورونا المستجد.

وشهدت المباراة ندية كبيرة من مونشنغلادباخ واضطر للقتال للسيطرة على بريمن، الذي كاد يعادل النتيجة في الدقيقة 87 من تسديدة عن طريق الكوسوفي ميلوت راشيكا.

كما كان لحارس غلادباخ السويسري يان سومر دور كبير في الفوز، إذ حمى مرماه في أكثر من مناسبة، خصوصاً بعد ان صد تسديدة رومانو القوية في الدقيقة 27.

وبهذا الفوز، رفع غلادباخ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما بقي بريمن على 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وضمن المرحلة ذاتها فاز فولفسبورغ على ماينتس بهدفين نظيفين، وهوفنهايم على هرتا برلين بثلاثية نظيفة.

