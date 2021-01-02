ليفركوزن يتلقى خسارة مفاجئة من آينتراخت فرانكفورت

وافتتح نديم أميري التسجيل للضيوف (10) إلا أن أصحاب الأرض ردوا عبر الألماني اللبناني الأصل أمين يونس في الدقيقة 22 وهدف عكسي لإدموند تابسوبا من بوركينا فاسو في الدقيقة 54.

ومني ليفركوزن في المرحلة السابقة بالخسارة الأولى له في البوندسليغا هذا الموسم أمام بايرن ميونيخ ليتلقى اليوم الثانية ويتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن العملاق البافاري وحامل اللقب المتصدر الذي يستضيف ماينتس الأحد، ومتقدمًا بفارق الأهداف عن لايبزيغ الثالث الذي يحل لاحقًا على شتوتغارت والفرصة متاحة امامه لصدارة مؤقتة ايضًا.

وعاد الدوري إلى المنافسات بعد توقف دام قرابة الأسبوعين في أقصر استراحة شتوية في تاريخ الدوري بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وافتتح أميري الأفغاني الأصل التسجيل بأحد أجمل أهداف الدوري هذا الموسم عندما روّض بطريقة رائعة كرة من فلوريان فيرتز داخل المنطقة والتف حول نفسه خادعًا المدافع قبل أن يسدد كرة خلفية بكعب قدمه بين رجلي الحارس كيفن تراب (10).

وعادل يونس المعار من نابولي الايطالي النتيجة عندما وصلته الكرة من السويسري دجيبريل سو داخل المنطقة ليسكن الكرة في الشباك مسجلاً هدفه الأول في الدوري منذ ثماني سنوات (22)، قبل ان يسجل تابسوبا هدفًا في النيران الصديقة (54).

اونيون برلين يواصل تألقه

وارتقى أونيون برلين الى المركز الرابع مؤقتًا بفوزه بهدفين نظيفين على مضيفه فيردر بريمن ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الرابعة تواليًا.

وسجل الهولندي شيرالدو بيكر (12) والنيجيري تايوو أونيي (28) هدفي الضيوف الذين حصدوا نقطتهم ال24 بفارق الأهداف عن فولفسبورغ الخامس ونقطتين عن بوروسيا دورتموند السادس اللذين يلتقيان الاحد على ارض الأخير.

مونشنغلادباخ يعود إلى سكة الانتصارات

وعاد بوروسيا مونشنغلادباخ الى سكة الانتصارات من بوابة مضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف للسويسري بريل ايمبولو.

وكان هذا الفوز الاول لغلادباخ بعد سلسلة من أربع مباريات في الدوري من دون انتصار، ثلاثة تعادلات وسقوط في المرحلة السابقة امام هوفنهايم.

وفي أبرز النتائج، أسقط أوغسبورغ مضيفه كولن بهدف نظيف حمل توقيع البرازيلي اياغو (77). فيما واصل فرايبورغ نتائجه الممتازة وحقق فوزه الرابع تواليًا على حساب مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3-1.

وتقدم الضيوف بثلاثة اهداف عبر الفرنسي باتيست سانتاماريا (7)، الايطالي فيتشنزو غريفو (34 من ركلة جزاء) وهدف عكسي للغاني كاسيم آدمز (42 هدف عكسي) فيا سجل التوغولي ايلا بيبو الهدف الشرفي لأصحاب الأرض (58).

شالكه على بعد مباراة من أسوأ سجل

وفي مباراة أخرى، لم يتمكن المدرب الجديد لشالكه السويسري كريستيان غروس من قيادته إلى فوز أول في الدوري منذ قرابة العام، لا بل مني بخسارة ثقيلة بثلاثة اهداف دون رد أمام المضيف هرتا برلين.

وخلف غروس المدرب الهولندي هوب ستيفنز أواخر العام الفائت في محاولة لانتشال بطل المانيا سبع مرات من مأساته، إلا أن متذيل الترتيب بقي من دون انتصار للمباراة الثلاثين تواليًا في البوندسليغا وتحديدًا منذ كانون الثاني/يناير الفائت وبات على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم السيئ لتاسمانيا برلين لسلسلة من 31 مباراة من دون فوز حققه في العام 1966.

وسجل الفرنسي ماتيو غيندوزي المعار من ارسنال الانكليزي (36)، الكولومبي جون كوردوبا (52) والبولندي كريستوف بيونتيك (80) أهداف أصحاب الأرض الذين رفعوا رصيدهم الى 16 نقطة في المركز الثاني عشر.