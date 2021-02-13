ليفركوزن يتعادل وهالاند ينقذ دورتموند

أهدر باير ليفركوزن نقطتين ثمينتين في سعيه إلى المنافسة على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه مايتنس(2-2)، ولم يكن بوروسيا دورتموند أفضل حالاُ منه ونجا من خسارة أمام ضيفه هوفنهايم بفضل هدف متأخر لنجمه النرويجي إرلينغ هالاند وتعادل معه 2-2 أيضاً، السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

في المباراة الأولى، كان باير ليفركوزن في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما تقدم بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني لوكاس ألاريو عندما استغل كرة عرضية من الفرنسي موسى ديابي (14)، والتشيكي باتريك شيك بتسديدة بيسراه من زاوية صعبة إثر تمريرة من الوافد الجديد الإنكليزي ديماراي غراي (84).

لكن ماينتس انتفض في الدقائق المتبقية بتسجيله هدفين متأخرين عن طريق روبرت غلاتسيل بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من الفرنسي موسى دياكاتيه (89) والنمساوي كيفن ستويغر بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة (90+2)، ليحرم باير ليفركوزن من العلامة الكاملة.

وصعد باير ليفركوزن إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف أمام أينتراخت فرانكفورت الذي يستضيف كولن الأحد في ختام المرحلة، فيما بقي ماينتس في المركز السابع عشر قبل الأخير مع 14 نقطة.

هالاند المنقذ

وفي الثانية، أنقذ هالاند بوروسيا دورتموند من الخسارة بتسجيله هدفاً متأخراً أدرك به التعادل أمام ضيفه هوفنهايم.

وزاد هوفنهايم الضغط على مدرب دورتموند المؤقت إدين ترزيك الذي خلف السويسري المقال لوسيان فافر مطلع العام الحالي، إذ أن فريقه لا يزال في المركز السادس متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان دورتموند يأمل بتحقيق انتصار قبل لقائه المرتقب والصعب خارج أرضه أمام إشبيلية الإسباني بطل "يوروبا ليغ" في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال الأربعاء.

خضيرة يتألق

وتعادل فيردر بريمن سلباً على أرضه أمام فرايبورغ، فيما ساهم الوافد الجديد سامي خضيرة في إنقاذ هرتا برلين من الخسارة أمام شتوتغارت بمساهمته في تسجيل هدف التعادل (1-1).

وسجل المهاجم النمساوي ساسا كالايدزيتش هدفه التاسع هذا الموسم مانحاً شتوتغارت التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

لكن خضيرة المنضم إلى فريق العاصمة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من يوفنتوس الإيطالي في كانون الثاني/يناير الماضي والذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، مرر كرة حاسمة سجل منها الواعد لوكا نيتس (17 عاما) هدف التعادل مجنباً فريقه الهزيمة الخامسة توالياً.

كما انتهت مباراة يونيون برلين مع ضيفه شالكه، الأخير، بالتعادل السلبي.