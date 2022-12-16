ليفربول يهزم ميلان في كأس سوبر دبي

وافتتح ليفربول التسجيل مبكراً عبر نجمه المصري محمد صلاح الذي أنهي تمريرة الكاميروني جويل ماتيب في شباك الحارس المخضرم أنتونيو ميرانتي (5).

وعادل ميلان بطريقة رائعة عبر البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الذي مرّ عن المدافع الإسكتلندي أندرو روبرتسون قبل أن يسدّد زاحفة فشل حارس مرمى ليفربول الايرلندي كويمين كيليهر في صدها (29).

وعاد ليفربول ليتقدم مجدّداً مع نهاية الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا (41).

وأضاف البديل الأوروغوياني داروين نونييز الهدفين الثالث والرابع (82 و88).

