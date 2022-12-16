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كرة القدم

ليفربول يهزم ميلان في كأس سوبر دبي

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فاز ليفربول الانكليزي على ميلان بطل الدوري الايطالي 4-1 الجمعة في ختام كأس سوبر دبي الودية التي أحرز مواطنه أرسنال لقبها.

reuters

وافتتح ليفربول التسجيل مبكراً عبر نجمه المصري محمد صلاح الذي أنهي تمريرة الكاميروني جويل ماتيب في شباك الحارس المخضرم أنتونيو ميرانتي (5).

وعادل ميلان بطريقة رائعة عبر البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس الذي مرّ عن المدافع الإسكتلندي أندرو روبرتسون قبل أن يسدّد زاحفة فشل حارس مرمى ليفربول الايرلندي كويمين كيليهر في صدها (29). 

وعاد ليفربول ليتقدم مجدّداً مع نهاية الشوط الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا (41).

وأضاف البديل الأوروغوياني داروين نونييز الهدفين الثالث والرابع (82 و88). 
 

ليفربول ميلان
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