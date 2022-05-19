ليفربول يعلن عن مسيرة احتفالية في 29 مايو

وتوّج ليفربول بلقبي كأس رابطة الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد الإنكليزي هذا الموسم، ولا يزال في إطار المنافسة على لقبي الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إذ سيُحسم الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري يوم الأحد المقبل في المرحلة 38 الأخيرة من المسابقة، بينما يلتقي المدرب يورغن كلوب ورجاله مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال المقرر في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 أيار/مايو الجاري، ويعتزم ليفربول العودة بعدها إلى إنكلترا للاحتفال بإنجازات ما قد يصبح موسما تاريخيا بالنسبة له، في يوم 29 أيار/مايو.

وسيشارك فريق السيدات بنادي ليفربول والذي توّج بدوري الدرجة الأولى الإنكليزي هذا الموسم في مراسم الاحتفال.

وبحسب عمدة مدينة ليفربول، فإن الاحتفالات ستنطلق في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، وقد أضاف ليفربول في بيان أنه سيجرى استغلال صباح يوم 29 أيار/مايو في إحياء ذكرى 39 مشجعا فقدوا حياتهم خلال كارثة استاد هيسل، والتي سيكون قد مر عليها 37 عاما في ذلك اليوم.