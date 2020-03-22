ليفربول يعرض مساعدة من نوع جديد لمواجهة فيروس كورونا



وكتب الرئيس التنفيذي للنادي بيتر مور عبر "تويتر" على الإنترنت: "رسالة إلى مديري السوبرماركات (المتاجر الاستهلاكية) (...) مراقبو ملعبنا (الذين يعرفون بالإنكليزية بـ +ستيواردز+) يعرضون وقتهم وخبرتهم للتطوع في المساعدة على إدارة الحشود، إدارة الوقوف بالصف، إدارة مواقف السيارات، مساعدة المسنين والعجزة على نقل مشترياتهم إلى سياراتهم... إلخ".

واعتبر مور أنّ هؤلاء هم: "أفضل من في هذا المجال وسيسرهم المساعدة في أيّ وظيفة ترونها مناسبة وآمنة في متاجركم".

ويتولى هؤلاء المراقبون الذين عادة ما يرتدون سترات ذات لون أصفر أو برتقالي، مهام عدة أبرزها تنظيم دخول المشجعين إلى الملعب وخروجهم، وتوزعهم في المدرجات، ومراقبتهم خلال فترة المباراة لضبط أيّ مخالفات.

ويمكن لليفربول في الوقت الراهن الاستغناء عن هؤلاء المراقبين في ظلّ تعليق منافسات كرة القدم المحلية، كما غالبية النشاطات الرياضية حول العالم، ضمن مساعي الحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تقارير عن معاناة العاملين في المتاجر الاستهلاكية في بريطانيا ومواجهتهم مشاكل مع التدفق الكبير للمستهلكين المقبلين على شراء المواد الغذائية بكثافة في ظلّ تفشي "كوفيد-19" والدعوات للبقاء في المنزل وعدم الخروج منها سوى للضرورات القصوى.

وطلبت السلطات السبت من السكان التصرف بمسؤولية أكبر وتفادي إفراغ رفوف المتاجر الكبرى من البضائع وعدم التنقل في أرجاء البلاد للحد من التفشي المتزايد للوباء الذي تسارع انتشاره فيها خلال الأيام الماضية، وأدى حتى مساء السبت إلى وفاة 177 شخصاً.

