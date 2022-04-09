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دوري أبطال آسيا
كرة القدم

ليفاندوفسكي ينقذ بايرن من نتيجة مخيبة أخرى

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أعاد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق بين بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر وفريقه السابق بوروسيا دورتموند إلى 9 نقاط، وذلك بحسمه المباراة ضد أوغسبورغ 1-0 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

Reuters

وبعد خسارته "المستحقة" الأربعاء بحسب اعتراف مدربه يوليان ناغلسمان على أرض فياريال الإسباني 0-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حقق بايرن عودة موفقة الى معركة الدوري وخرج بالنقاط الثلاث من مباراة ضيفه أوغسبورغ وإن كان بصعوبة بالغة من هدف سجله ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء.

وأعاد بايرن الفارق الذي يفصله عن دورتموند إلى 9 نقاط قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، وذلك بعدما قلصه الأخير إلى 6 بفوزه الجمعة على مضيفه شتوتغارت 2-صفر.

وكان ناغلسمان أمام مهمة صعبة ضد أوغسبورغ، ليس بسبب قوة الخصم بل لأن تركيز لاعبيه منصبٌ على ما ينتظرهم الثلاثاء حين يستضيفون فياريال في الإياب.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم، فاز بوروسيا مونشنغلادباخ خارج ميدانه على ضيفه غروتر فيورث 2-0، وكولن على ضيفه ماينز 3-2، وفولسبورغ على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 4-0.

 

بوروسيا دورتموند روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ جوليان ناغلسمان
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