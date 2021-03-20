ليفاندوفسكي يصبح ثاني أفضل هداف في البوندسليغا بهاتريك ويقترب من مولر

وتفوّق بايرن على نفسه وتجاوز النقص منذ الدقيقة 12 ليقتنص فوزاً ثميناً على شتوتغارت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين ويعزز صدارته للترتيب العام.

وخاض بطل ألمانيا المباراة بعشرة لاعبين قرابة 80 دقيقة بعد طرد الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيس إثر تدخل قوي على الياباني واتارو إيندو عندما كانت النتيجة صفر-صفر.

وأعاد بايرن فارق النقاط الأربع مع لايبزيغ الثاني (61 مقابل 57) بعد أن تفوق الأخير الجمعة بهدف نظيف على مضيفه أرمينيا بيليفيلد.



ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 35 هدفاً هذا الموسم في البوندسليغا قبل ثماني مراحل من النهاية ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم أسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفاً موسم 1971-1972.

وبات أفضل لاعب في العالم لعام 2020 ثاني أفصل هداف في تاريخ الدوري الألماني مع 271 هدفاً في 346 مباراة، متفوقاً على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفاً، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" مولر برصيد 365 هدفًا في 427 مباراة.

وهدد بايرن بداية بتسديدة قوية من ليون غوريتسكا (8)، قبل أن يطرد ديفيس بعد أن دهس بقوة على قدم إيندو.

وحاول الضيوف الإفادة سريعاً من النقص العددي للخصم، عندما ارتقى النسموي ساشا كالايدجيتش وتابع برأسه كرة عرضية تصدى لها الحارس مانويل نوير (14).

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل بعدما تابع عرضية زاحفة عن الجهة اليسرى من سيرج غنابري على باب المرمى (17).

وضاعف البافاري تقدمه بهدف جماعي رائع بعد تبادل مميز للكرة بين توماس مولر ولوروا سانيه على مشارف المنطقة قبل أن تصل إلى الاخير داخلها ومنه إلى غنابري الذي تابعها سهلة في الشباك (22).

ولم تمض دقيقة قبل أن يضيف بايرن الهدف الثالث بعد عرضية من مولر عن الجهة اليمنى ارتقى لها ليفاندوفسكي وتابعها رأسية في شباك الحارس السويسري غريغور كوبيل (23).

وحقق ليفاندوفسكي الهاتريك عندما وصلته كرة عرضية من سانيه إلى غوريتسكا داخل المنطقة، ومنه إلى ليفاندوفسكي الذي استفاد من تشتيت خاطئ للمدافع فالديما أنتون وتابعها زاحفة في المرمى (39).

دورتموند يعاود نزيف النقاط



وأنقذ الشاب النروجي المتألق إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع أمام مضيفه كولن، بعدما افتتح له التسجيل في الدقيقة الثالثة، لتصعب مهمة الفريق الأسود والأصفر من احتلال مركز يؤهله إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وكان أصحاب الأرض عادلوا عبر السلوفاكي أندري دودا (35 من ركلة جزاء) ومنحهم اسماعيل جاكوبس (65) التقدم.

وعاد فولفسبورغ بفوز 2-1 من فيردر بريمن معززاً آماله ببلوغ دوري الأبطال، كما حقق اينتراخت فرانكوفرت فوزاً عريضاً على ضيفه أونيون برلين 5-2 بفضل ثنائية للبرتغالي سيلفا.



وعزّز فولفسبورغ مركزه الثالث مع 51 نقطة مقابل 47 لآينتراخت فرانكفورت الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، فيما يحتل دورتموند المركز الخامس مع 43 نقطة.

