ليفاندوفسكي يحطم رقم غيرد مولر بتسجيله 41 هدفاً في موسم واحد.

حطم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد مع بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ، والمسجل باسم الهداف الأسطوري للنادي غيرد مولر والصامد منذ موسم 1971-72، بتسجيله هدفه الـ 41 في هذا الموسم السبت.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من مباراة فريقه ضد أوغسبورغ في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من موسم "البوندسليغا" والتي انتهت بفوز عريض له بنتيجة 5-2.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه الـ 41 في 29 مباراة بعد أن غاب لنحو شهر في نيسان/أبريل لإصابة بالتواء في ركبته، مقابل 34 خاضها مولر لدى تحقيق انجازه في السبعينيات.

وداع بالجملة



وقبل انطلاق المباراة التي حضرها بعض من أنصار الفريق بعد السماح بتواجد عدد قليل من الجماهير، قام الفريق البافاري بتكريم ثلاثة لاعبين سيغادرون الفريق وهم النمسوي دافيد ألابا الذي سينضم إلى ريال مدريد الاسباني، وجيروم بواتنغ الذي سينتهي عقده مع الفريق ولاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز.

وضرب الفريق البافاري بقوة لا سيما في الشوط الأول الذي أنهاه متقدماً بأربعة أهداف نظيفة.

وافتتح مدافع أوغسبورغ الهولندي جيفري غوفيلوف التسجيل لبايرن ميونيخ خطا في مرمى فريقه عندما حول كرة عرضية داخل شباكه قبل أن يصل إليها ليفاندوفسكي (9). ثم أضاف سيرج غنابري الثاني بكرة مرتدة من القائم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأوغسبورغ انبرى لها الأميركي دانيال كاليغوري وتصدى لها الحارس مانويل نوير ببراعة (25).

ووقع يوزوا كيميش الهدف الثالث بتسديدة قوية من 20 متراً (33)، قبل أن يسجل الفرنسي كينغسلي كومان الرابع قبل نهاية الشوط الأول.

ورد أوغسبورغ في الشوط الثاني بتسجيله هدفين بواسطة أندري هان (67) وفلوريان نيدرليغنر (72).

لكن ليفاندوفسكي أبى أن ينهي المباراة من دون أن يسجل هدف الانجاز وتحطيم رقم "المدفعجي" مولر، رافعاً رصيده فريقه من الاهداف هذا الموسم إلى 99 هدفاً في الدوري المحلي.

وفي نهاية المباراة رفع لاعبو بايرن درع البطولة وقاموا بتوديع المدرب هانزي فليك الذي سيترك منصبه لمدرب لايبزيغ يوليان ناغلسمان الموسم المقبل، في حين تشير التوقعات بنسبة كبيرة إلى توليه مهمة تدريب منتخب المانيا خلفا ليواكيم لوف الذي سيترك منصبه بنهاية كأس أوروبا 2020.

وسقط فيردر بريمن إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بخسارته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 وفوز كولن على شالكه 1-صفر.

وسيخوض كولن مباراتين فاصلتين مع ثالث الدرجة الثانية لمعرفة هوية الفريق الذي سيلعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وفي أبرز المباريات، حقق بوروسيا دورتموند الذي ضمن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في المرحلة السابقة الفوز على حساب ضيفه باير ليفركوزن 3-1، بفضل ثنائية من مهاجمه النروجي إرلينغ هالاند (5 و84) فيما أضاف القائد ماركو رويس الثالث (51).

وسجل هدف الفريق الخاسر البديل لارس بندر في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وتلقى لايبزيغ وصيف البطل خسارته السابعة في هذا الموسم أمام مضيفه أونيون برلين بنتيجة 1-2.

