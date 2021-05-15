ليفاندوفسكي يحرز 40 هدفاً ويعادل رقم غيرد مولر التاريخي

وسجّل ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم لعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، هدف الافتتاح من نقطة الجزاء في الدقيقة 26 أمام مضيفه فرايبورغ في المرحلة 33 قبل الأخيرة، قبل أن يرفع قميصه مظهراً عبارة "إلى الأبد غيرد" ثم يتلقى تهنئة شرفية من زملائه.

وسجّل ليفاندوفسكي (32 عاماً) أهدافه الأربعين في 28 مباراة بعد إصابته بركبته الشهر الماضي مقابل 34 مباراة لمولر.

ورفع رصيده إلى 47 هدفاً في 39 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 40 هدفاً في الدوري وخمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدفين في كأس العالم للأندية.

وخاض بايرن المباراة بعد ضمانه اللقب التاسع توالياً في البوندسليغا، علماً أنه يملك مباراة أخيرة سيخوضها السبت المقبل ضد أوغسبورغ.

واقترب ليفاندوفسكي من حسم لقب هداف الدوري للمرة السادسة في مسيرته الزاخرة مع الفريق البافاري، علماً بأن أول ألقابه كهداف للدوري حققه عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند في 2014.

وكانت أوشي زوجة غيرد مولر (75 عاما) الذي يعاني من مرض الخرف منذ عام 2015 رأت بأن الأخير سيكون سعيدا في حال قام ليفاندوفسكي بتحطيم رقمه القياسي، وقالت في هذا الصدد "غيرد ليس حسودا، لن يتحسّر على فقدان الرقم القياسي، وسيكون في مقدمة المهنئين لليفاندوفسكي وسيقول +حسنا فعلت ايها الشاب، إنك رائع+".

واضافت مازحة متوجهة بكلامها إلى الهداف البولندي "عزيزي ليفاندوفسكي، 40 هدفا تكفي"، معربة عن املها في أن يعادل الرقم القياسي من دون أن يحطّمه.

وتابعت "كوني زوجة غيرد، أفضل ان يحتفظ بالرقم القياسي. غيرد مولر فريد من نوعه، حتى لو نجح ليفاندوفسكي في تحطيم رقمه، سيبقى غيرد، غيرد، لا أحد سينساه، سيبقى دائما (مدفعجي) الأمة".

وكشفت بأن غيرد، بطل العالم 1974 مع منتخب ألمانيا الغربية وأوروبا ثلاث مرات مع بايرن، تفاجأ لصمود رقمه على مدى سنوات طويلة علما بأنه سجل 365 هدفا في 427 مباراة في البوندسليغا وهو رقم قياسي أيضاً، فيما يحتل ليفاندوفسكي المركز الثاني (276).



أرقام مذهلة وإنجازات متتالية

ويأتي هذا الانجاز بعد موسمين استثنائيين للبولندي على صعيد الأندية. كان اللاعب الأبرز في إحراز بايرن لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فخطف لقب الهداف في المسابقة القارية وفي الدوري والكأس المحليين.

أرقام منحته جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل فيفا، في ظل حجب جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول بسبب فيروس كورونا.

من أبرز ميزاته ثبات مستواه وقوته الذهنية والجسدية، وقدرته على اللعب وظهره نحو المرمى، كما يشارك في صنع الهجمات وفي الفقرات الدفاعية.

ثباته الجسدي ينعكس من خلال غياباته القليلة، اذ افتقده الفريق البافاري بمعدل ثلاث مباريات فقط في الموسم منذ وصوله عام 2014 من بوروسيا دورتموند.

يقول عنه قائد منتخب ألمانيا المتوج بمونديال 1990 لوثار ماتيوس: "روبرت هو اللاعب الأكثر كمالا في كرة القدم العالمية. لقد قطع مرحلة إضافية الموسم الماضي وأصبح أفضل".

ورأى الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه الأسبوع الماضي: "بصراحة أنا مذهول، اعتقدت أن الرقم القياسي لمولر سيبقى صامدا إلى الأبد".

أما زوجة ليفاندوفسكي آنّا، اللاعبة الدولية السابقة في الكاراتيه والتي تعمل كمدربة خاصة له وتشرف على نظامه الغذائي، فتقول "زوجي ماكينة"، فيما يلقّبه رفاقه "الجسد" بسبب جسمه المنحوت بالعضلات.

اللقطات الأبرز في مسيرة ليفاندوفسكي

وفي سجلات المهاجم الدولي البولندي العديد من المحطات الهامة والأرقام اللافتة لعل أبرزها نذكره في السطور التالية.

• أول هدف أحرزه ليفاندوفسكي في مسيرته في دوري الدرجة الأولى الألماني كان في شباك شالكه في المرحلة الرابعة من موسم 2010-2011 وهو الأول له على الإطلاق في المسابقة ووقتها كان منضماً حديثاً إلى بوروسيا دورتموند قادماً من نادي ليخ بوزنان البولندي.

• أول لقب يحرزه "ليفا" في الدوري الألماني كان موسم 2010-2011 بقميص بوروسيا دورتموند.

• أول هاتريك يحرزه ليفاندوفسكي كان في شباك أوغسبورغ في المرحلة الثامنة من موسم 2011-2012.

• أول مرة يتوج ليفاندوفسكي بلقب هداف الدوري الألماني كان في نهاية موسم 2013-2014 ووقتها سجل هدفيه الـ19 والـ20 وكانا في شباك هيرتا برلين في آخر مباراة خاضها النجم البولندي مع فريقه السابق دورتموند.

• لن ينسى تاريخ البوندسليغا المباراة التي خاضها ليفا مع بايرن ميونيخ أمام فولفسبورغ في المرحلة السادسة من موسم 2015-2016 عندما أحرز خمسة أهداف في المباراة، رغم دخوله إليها كلاعب بديل في الشوط الثاني، ويومها سطر تاريخا ورقما من الصعب أن يمحى عندما سجل أهدافه الخمسة بين الدقيقتين (51 و60).

• ونختم أرقام ليفاندوفسكي الهامة بالإنجاز الأبرز له عندما كان أول لاعب في التاريخ يحرز الثلاثية مع فريقه (الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا) ويكون هو الهداف في المسابقات الثلاث إذ أنه توج بلقب هداف البوندسليغا بـ34 هدف وهداف دوري الأبطال بواقع 15 هدفاً وهداف كأس ألمانيا عقب تسجيله لستة أهداف.