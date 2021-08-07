ليستر سيتي يحرز لقب درع الاتحاد الإنكليزي من قبل beIN SPORTS August 7, 2021 20:07 أحرز فريق ليستر سيتي لقب درع الاتحاد الإنكليزي عقب تغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن. Reuters وسجل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف الفوز لليستر وحسم اللقب عن طريق ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة 89. مانشستر سيتي ليستر سيتي السابق الصحف الأرجنتينية تصف رحيل ميس اقرأ التالي آخر الأحداث August 7, 2021 20:07 ليستر سيتي يحرز لقب درع الاتحاد الإنكليزي August 7, 2021 00:00 تقارير: أغويرو يسعى لفسخ تعاقده مع برشلونة August 6, 2021 22:55 تعادل موناكو ونانت في افتتاح الدوري الفرنسي August 6, 2021 21:50 الأرجنتيني روميرو ينتقل إلى توتنهام August 6, 2021 20:27 كاين يلتحق السبت بتمارين توتنهام "كما كان مخططاً" August 6, 2021 18:43 التركي ديميارال إلى أتالانتا معاراً من يوفنتوس August 6, 2021 15:26 الهلال السعودي يضم المهاجم البرازيلي بيريرا August 6, 2021 15:18 غوارديولا: مانشستر سيتي لا يفكر بالتعاقد مع ميسي August 6, 2021 11:08 لابورتا يحسمها: نحن في حقبة ما بعد ميسي August 6, 2021 10:45 لحظات خالدة لميسي مع برشلونة ...