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كرة القدم

ليستر سيتي يحرز لقب درع الاتحاد الإنكليزي

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أحرز فريق ليستر سيتي لقب درع الاتحاد الإنكليزي عقب تغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

Reuters

وسجل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدف الفوز لليستر وحسم اللقب عن طريق ركلة جزاء أحرزها في الدقيقة 89.

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