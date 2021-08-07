ليستر سيتي يحرز لقب درع الاتحاد الإنكليزي

من قبل beIN SPORTS August 7, 2021 20:07 أحرز فريق ليستر سيتي لقب درع الاتحاد الإنكليزي عقب تغلبه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، السبت في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.