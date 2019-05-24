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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

ليبي يعود إلى تدريب منتخب الصين

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عاد المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي للإشراف على منتخب الصين لكرة القدم الجمعة بعد أربعة أشهر على ترك منصبه.

AFP

وكان مواطنه فابيو كانافارو استلم تدريب المنتخب الصيني في آذار/مارس الماضي خلفا لليبي الذي ترك منصبه بعد الخروج أمام إيران في الدور ربع النهائي من كأس آسيا في الإمارات مطلع العام الحالي، لكنه لم ينجح في مهمته وتنحى عن منصبه بعد مباراتين فقط انتهتا بخسارتين أمام تايلاند وأوزبكستان بالنتيجة ذاتها صفر-1.

وستكون المهمة الرئيسية لليبي قيادة منتخب الصين إلى نهائيات مونديال قطر 2022، علما بأن المارد الصيني شارك مرة واحدة في النهائيات العالمية عام 2002 وخرج من الدور الأول.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الصيني "منذ أن تولى ليبي تدريب المنتخب الوطني، أظهر إيجابية وروحا قتالية عالية".

وأضاف "نؤمن بأن المنتخب الوطني سيتمكن، بقيادة ليبي وجهازه الفني، من ترك أثر كبير في تحقيق حلم كأس العالم".
                  
                   
 

مارتشيلو ليبي الصين
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