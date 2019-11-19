لويس إنريكي يعود مجدداً لتدريب المنتخب الإسباني

وكان إنريكي اعتذر عن متابعة العمل مع منتخب بلاده في شهر حزيران/ يونيو الماضي وذلك لأسباب عائلية، ثم عُرف السبب لاحقاً بوفاة ابنته في آب/ أغسطس الماضي.

وتسلم اللوتشو تدريب إسبانيا 9-7-2018 وقاد لاروخا في 7 مباريات ثم تابع مورينو المهمة في تصفيات أمم أوروبا 2020، وقاد المنتخب بنجاح للتأهل إلى اليورو.

وأكد روبياليس أن الاتحاد الإسباني كان واضحاً منذ البداية بأن الباب سيكون مفتوحاً لعودة إنريكي متى شاء "سألتُ إنريكي إن كان يريد العودة فقال نعم يريد ذلك ومستعد لتحمل المسؤولية من جديد، لويس إنريكي هو قائد هذا المشروع هو وفريق عمله نتمنى له عودة سعيدة".

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني بأن روبيرت لا يريد مواصلة العمل ولا يريد أن يكون عائقاً في وجه عودة إنريكي.

وسئل روبياليس عن سبب عدم وجود مورينو ضمن طاقم إنريكي لدى عودته فأكد رئيس الاتحاد الإسباني بأن الموضوع يخصه وحده وكانت تلك رغبته.