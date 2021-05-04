لوكاكو يعتبر بنزيمة أفضل مهاجم في العالم ويتمنى تتويج كورتوا ودي بروين

سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 21 هدفًا في الدوري الإيطالي وقدم 10 تمريرات حاسمة هذا الموسم مع إنتر، الذي توج بطلاً يوم الأحد للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

إنه اللقب الثاني فقط الذي يحرزه لوكاكو خلال مسيرته المهنية مع الأندية التي استمرت 12 عامًا بعد أن فاز بالدوري البلجيكي مع أندرلخت في موسم 2009-2010.

وضع لوكاكو، الذي انضم إلى إنتر قادماً من مانشستر يونايتد في آب/ أغسطس 2019 ، نصب أعينه الآن إلهام بلجيكا للحصول على أول لقب رفقة مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسهم بلا شك كيفين دي بروين.

وقال لوكاكو لصحيفة "لا تريبيون": "الفوز بلقب مع النادي يتيح لك اكتساب الخبرة ويسمح لك بمعرفة كيفية التعامل مع المباريات، تحصل على هذه العقلية المقاتلة التي تريدها".

وتابع: "هذا شيء فاتني في مسيرتي، لقد استسلمت مرات عديدة من قبل، ثم قلت لنفسي، أنا متعب، أنا في عمر الـ27، حان وقت التغيير ".

ورغم السعادة التي تغمر لوكاكو هذه الأيام بعد المساهمة بتتويج إنتر إلا أن الرجل يفكر ملياً في بلاده.

"آمل حقًا أن يتمكن لاعبو بلجيكا الآخرين، مثل كورتوا، وإيدن هازارد، دي بروين، من الفوز أيضًا بالألقاب، سيكون ذلك مفيدًا للمنتخب، ولروح الفريق".

نسبة التسجيل لدى لوكاكو تبلغ 23.6 % من تسديداته، مما يجعله أول لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 2004-2005 يسجل 20 هدفًا ويقدم 10 تمريرات حاسمة في نفس الموسم.

ويحتل مهاجم تشيلسي السابق المرتبة الأولى من بين اللاعبين الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف (التسجيل والتمريرات الحاسمة) بواقع 31، يليه مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو الذي ساهم 30 هدفًا.

على الرغم من الاستمتاع بواحد من أكثر مواسمه غزارة حتى الآن أمام المرمى، إلا أن لوكاكو لا يعتقد أنه أفضل مهاجم في العالم مؤكداً أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد هو من يستحق ذلك اللقب.

يسجل بنزيمة هدفًا كل 121.62 دقيقة في الليغا لريال مدريد المنافس على اللقب هذا الموسم، مقارنة لوكاكو الذي يسجل هدفًا كل 127.29 دقيقة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي تبدو الأرقام متقاربة.

مع العلم أن الفرنسي سجل 21 هدفاً في الدوري هذا الموسم وثمانية تمريرات حاسمة.