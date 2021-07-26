لوكاكو يسعى إلى تحقيق المزيد من الألقاب مع إنتر

وكان لوكاكو ساهم بشكل كبير الموسم الماضي في وضع فريقه حداً لصيام دام 11 عاما لم يحقق فيه لقب الدوري الايطالي من خلال تسجيله 24 هدفاً ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء مهاجم يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن النقطة السوداء الوحيدة الموسم الماضي كانت في فشل فريقه في تخطي دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وقال لوكاكو الذي انتقل إلى صفوف فريقه قبل موسمين قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل صفقة ناهزت الـ80 مليون يورو لتلفزيون النادي "نأمل في تحقيق المزيد الموسم المقبل".

وسجل لوكاكو حتى الآن 64 هدفا في 95 خاضها في صفوف ناديه في جميع المسابقات.

وسيلعب لوكاكو تحت إشراف مدرب جديد لإنتر هو سيموني إينزاغي الذي حل بدلاً من انتونيو كونتي لخلاف الأخير مع ادارة النادي حول التعاقدات في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي اللومياردي.

وسبق لإينزاغي أن أشرف على جوردان لوكاكو شقيق روميلو في صفوف ناديه السابق لاتسيو.

وقال لوكاكو "لقد تحدثت إلى المدرب في اليوم الذي تم تعيينه رسميا وخلال مشاركتي في بطولة أوروبا الأخيرة".

وأضاف "لقد قال لي شقيقي اشياء كثيرة عنه. إنه مدرب جيد واعتقد بانه سيساعد النادي على تحقيق المزيد من النجاحات؟ آمل أن نعمل جميعا لمواصلة السير على النهج ذاته الذي بدأناه".

وختم "انا سعيد للعودة الى التدريبات".

