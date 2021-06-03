لوكاكو يستبعد رحيله عن إنتر ميلان

وقال لوكاكو الذي ضمه كونتي إلى صفوف إنتر من مانشستر يونايتد الإنكليزي، في تصريح لقناة "في تي إم" البلجيكية "نعم، سأبقى في إنتر. ربما لا يجب أن أقول ذلك الآن، لكني تحدثت بالفعل مع الرجل الذي من المتوقع أن يصبح المدرب الجديد. لقد كانت محادثة إيجابية جدا".

ومن المقرر أن يتولى مدرب لاتسيو السابق سيموني إنزاغي الإدارة الفنية لفريق مدينة ميلانو خلفا لكونتي الذي ترك النادي بعد قيادته إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2010، ومن المتوقع تعيينه في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون الإنكليزية السابق: "التحدي هو الفوز (باللقب) مرة أخرى. أشعر أنني بحالة جيدة في إنتر. لقد فزت أخيرًا بشيء، وهو ما أحببته وأريد أن أفعله مرة أخرى، ربما هذه المرة بسان سيرو غاصا بالجماهير" في إشارة إلى اللعب خلف أبواب موصدة هذا الموسم بسبب فيروس كورونا.