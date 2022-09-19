لوريس وثيو هرنانديز ينضمان إلى قائمة الغائبين عن فرنسا ​​​​​​​



ووفقاً لاتحاد كرة القدم الفرنسي، يعاني لوريس من إصابة في فخذه الأيمن شُخّصت صباح الإثنين في مقر التجمع في كليرفونتين، بينما أصيب هرنانديز بتمزق في المقرب الأيمن، لينضما إلى قائمة كبيرة من اللاعبين المصابين.



واستدعى مدرب أبطال العالم 2018 ديدييه ديشان حارس عرين نانت ألبان لافون الذي فضّله على الحارس المخضرم ستيف مانداندا (رين) والظهير لوكا دينيي للحلول بدلاً من حارس توتنهام الإنكليزي ومدافع ميلان الإيطالي.



وتلاحق لعنة الإصابات لاعبي ديشان الذي يعاني من عدة غيابات لكوادر مهمة، إذ إلى جانب بول بوغبا الذي يتعافى بعد عملية جراحية في ركبته اليمنى، يفتقد المدرب إلى جهود كلّ من بريسنيل كيمبيمبي، لوكاس هرنانديز، نغولو كانتي، كينغسلي كومان وكريم بنزيمة.



كما أضيف أخيراً إلى هذه القائمة أدريان رابيو الذي ما زال يتعافى من اصابة عضلية، ما أجبر ديشان على استدعاء مكانه بوباكر كامارا، ليصاب الأخير بدوره الجمعة ويحلّ بدلاً منه جوردان فيريتو.



ويستقبل المنتخب الفرنسي نظيره النمسوي الخميس، قبل أن يحلّ ضيفاً على الدنمارك الأحد ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.



ويتذيل منتخب "الديوك" قاع الترتيب مع نقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين، فيما تتصدر الدنمارك مع 9 نقاط أمام كرواتيا (7) والنمسا (4).

