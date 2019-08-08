لبنان يودع بطولة غرب آسيا بخسارة أمام اليمن

وتلقى المنتخب اللبناني خسارته الثانية في البطولة المقامة حتى 14 آب/أغسطس، بعد أولى أمام العراق افتتاحاً بهدف نظيف. وتعادل منتخب الأرز سلباً مع المنتخب الفلسطيني، وحقق فوزاً على سوريا 2-1.

وعزا قائد المنتخب اللبناني حسن معتوق هذه الخسارة والنتائج المتواضعة إلى "كثافة المباريات التي تسببت بإجهاد اللاعبين فضلاً عن توقيت البطولة التي جاءت في ظل تراجع المستوى البدني للاعبين".

أضاف "مشاركتنا في البطولة تمثل فرصة طيبة للتحضير قبل انطلاق التصفيات الآسيوية (المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023) وكذلك استفدنا فيها بالكشف عن الأخطاء".

وخلال المباراة التي أقيمت الخميس على ستاد كربلاء الدولي، أضاع المنتخب اللبناني فرصاً عدة للتسجيل خصوصاً برأسية من ربيع عطايا مرت إلى جانب القائم (22)، قبل أن يعوض محمد قدوح الفرصة ويسجل هدف افتتاح التسجيل في الدقيقة 26 برأسية في المرمى.

لكن المنتخب اليمني قلب النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وسجل هدفه الأول عبر عماد منصور توفيق من كرة أرضية (42)، قبل أن يسجل عبد الواسع المطري هدف التقدم من ركلة جزاء (45+1).

وبهذه النتيجة، فرض المنتخب اليمني نفسه منافساً على بطاقة التأهل عن المجموعة إلى المباراة النهائية، اذ رفع رصيده الى أربع نقاط في المركز الثاني، خلف العراق المتصدر (7) الذي تعادل مع سوريا سلبياً.