لبنان يحول تأخره أمام سوريا إلى فوز في غرب آسيا

حقق منتخب لبنان فوزا ثمينا وقاتلا على نظيره السوري 2-1 عاد به من بعيد الى منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة غرب اسيا في كرة القدم التي تقام مبارياتها في كربلاء.

سجل نادر مطر (81) وحسن شعيتو "موني" (90) هدفي لبنان واحمد الدوني (47) لسوريا التي كانت تخوض مباراتها الاولى.

وكان المنتخب اللبناني خسر مباراته الافتتاحية امام المنتخب العراقي بهدف.

على استاد كربلاء، بدأ المنتخب اللبناني المباراة بقوة وضغط مبكرا عبر محاولات متتالية، ووقف الحارس السوري ابراهيم عالمة بوجه احدى تلك المحاولات في الدقيقة السادسة عندما تصدى بقدمه لكرة حسن سعد الذاهبة الى المرمى.

لم يشهد الشوط الاول اية محاولة سورية باستثناء كرة محمد المرمور التي ذهبت الى الخارج (42) رد عليها حسن معتوق بتسديدة قوية كان لها الحارس السوري عالمة في المرصاد (45).

وعلى العكس من مجريات الشوط الاول، بدأ المنتخب السوري الشوط الثاني بقوة وافتتح التسجيل مبكرا بواسطة احمد الدوني عندما تلقى تمريرة عرضية امام المرمى اللبناني اكملها مباشرة الى شباك مهدي خليل (47).

تاثر المنتخب اللبناني بتاخره وتراجع الى منطقته الدفاعية امام اندفاع المنتخب السوري وكاد مرديك مردكيان ان يضيف الهدف الثاني باستثماره كرة ساقطة خلف المدافعين ارسلها فوق الحارس اللبناني المتقدم لكن الكرة ذهبت الى الخارج.

وقبل انتهاء المباراة بعشر دقائق انتفض المنتخب اللبناني واستطاع من العودة الى اجواء المباراة وتعديل النتيجة بواسطة نادر مطر من كرة سددها استجمع فيها كل قوته وباغت فيها السوريين (81).

واصل اللبنانيون هجماتهم وتمكن حسن شعيتو "موني" من حسم المباراة باحرازه الهدف الثاني القاتل (90).

وذكر مدرب المنتخب السوري فجر ابراهيم عقب المباراة "دفعنا ثمن الاخطاء واضعنا الفرص فكانت هذه النتيجة، صحيح قدمنا الى البطولة للمنافسة لكننا نبحث عن قدرات اللاعبين".