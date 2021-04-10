لا يمكن رأب الصدع بين فليك وصالحميدزيتش بحسب ماتيوس وإيفنبرغ



وقال ماتيوس قائد منتخب ألمانيا الفائز بمونديال 1990وقائد بايرن سابقاً لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار: "لديهما اختلافات في وجهات النظر لا سيما في ما يتعلق بتشكيلة الفريق واعتقد بأنّه لم يعد بالإمكان رأب الصدع بينهما، فمواقفهما متباعدة جداً".

أما إيفنبرغ قائد الفريق البافاري سابقاً فرأى بأنّه يتعين على"أحدهما أن يرحل".

وشكل الخلاف مادة دسمة لوسائل الإعلام المحلية في الأيام الأخيرة ولم يتردد فليك في توجيه انتقادات مبطنة لصالحميدزيتش معتبراً بأن تشكيلته هي "أقل جودة" مما كانت عليه الموسم الماضي منتقداً صفقات التعاقد التي أبرمها الأخير، بالإضافة إلى عدم رضا المدرب عن عدم تجديد عقد المدافع الصلب جيروم بواتنغ بقرار من المدير الرياضي خلافاً لرأي المدرب، ما صب النار على الزيت.

وعبّر الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل - هاينتس رومينيغه عن استيائه من التوتر الداخلي الحاصل في النادي البافاري، داعياً إلى توحيد الصفوف والتركيز على نهاية الموسم.