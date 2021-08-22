لا عودة لإبراهيموفيتش قبل منتصف الشهر المقبل

وقال بيولي عشية المباراة الأولى لميلان في الدوري المحلي الإثنين ضد مضيفه سمبدوريا، إن السويدي الذي يحتفل بميلاده الأربعين في تشرين الأول/أكتوبر، في "وضع جيد على الصعيد البدني. لم يعاود نشاطه حتى الآن مع الفريق"، معتبراً أن "الأسبوع المقبل سيكون مهماً جداً مع معاودته التمارين بالكرة بشكل كامل".

وتابع "إذا حصل كل شيء كما نأمل، بإمكانه أن يعود معنا (المجموعة) خلال فترة التوقف الدولي"، أي بين 30 آب/أغسطس و8 أيلول/سبتمبر.

وخضع إبراهيموفيتش في حزيران/يونيو لعملية جراحية بسبب إصابة في ركبته أجبرته على الغياب عن نهائيات كأس أوروبا.

وتعرض "إبرا" للإصابة في مباراة الفوز على يوفنتوس 3-0 في الدوري الإيطالي في 9 أيار/مايو الماضي ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

وكان إبراهيموفيتش الذي استدعي إلى صفوف منتخب بلاده نتيجة أهدافه الحاسمة بقميص ناديه ميلان بعد غياب دام قرابة خمسة أعوام، يمني النفس بالمشاركة في كأس أوروبا، إلاّ أن الإصابة حرمته من ذلك.

وأكد بيولي الأحد أن "دوره سيكون دائماً دور القائد المعنوي والفني، وهو نقطة مرجعية مهمة للغاية".

وسيحاول الوافد الجديد الفرنسي أوليفيه جيرو الاستفادة من غياب إبراهيموفيتش كي يفرض نفسه في تشكيلة بيولي.

وأشاد بيولي بالمهاجم السابق لتشيلسي الإنكليزي قائلاً إنه اكتشف فيه "محترفاً رائعاً، من مستوى مرتفعٍ جداً، وأهم من كل شيء هو لاعب ذكي جداً من أولئك الذين يلعبون بشكل جيد"، مضيفاً "سيمنحنا الكثير من الخبرة".

كما رحب بتأقلم الحارس الجديد الفرنسي الآخر مايك مانيان الذي سيسد الفراغ الذي خلفه جانلويجي دوناروما برحيله الى باريس سان جبرمان الفرنسي، قائلاً "أنا سعيد جداً بمايك... سعيد بالطريقة التي تأقلم فيها. إنه قوي جداً".