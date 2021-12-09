لايبزيغ يُعيّن تيديسكو مدرباً له خلفًا لمارش

وسيخلف المدرب السابق لشالكه وسبارتاك موسكو الروسي، غير المرتبط في الآونة الأخيرة بأي عقد، مارش المقال من منصبه الأحد على خلفية تراجع مستوى وصيف بطل "بوندسليغا" الموسم الماضي.



وخاض لايبزيغ في الجولة السادسة الأخيرة من أمسية مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، مباراته الأولى بقيادة مدربه الموقت أخيم بيرلورزر الذي قاده للفوز على مانشستر سيتي الإنكليزي 2-1، علماً أنّ بطل بريميرليغ كان قد ضمن صدارته للمجموعة في الجولة السابقة.



واحتل لايبزيغ المركز الثالث في مجموعته وتأهل لخوض ملحق مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



واكتسب تيديسكو، البالغ 36 عاماً والذي يعتبر من الجيل الجديد للمدربين، شهرته عندما قاد شالكه إلى المركز الثاني في الدوري عام 2018، قبل أن يُقال من منصبه في آذار/مارس من العام التالي بعد سلسلة من النتائج السيئة، ليعود وينتقل لتدريب سبارتاك لمدة موسمين.



وتراجع أداء لايبزيغ الذي أنهى الدوري في المراكز الثلاثة الأولى في المواسم الثلاثة الاخيرة، ليحتل المركز الحادي عشر مع 18 نقطة متأخراً بفارق 16 نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ بعد 14 مرحلة.

