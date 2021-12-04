وتقدم أونيون برلين عبر النيجيري تايو أوونيي (6)، فيما عادل الفرنسي كريستوفر نكونكو للضيوف (13). إلا أن كلمة الحسم كانت لتيمو باومغارتل (57).

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 23 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع فيما تجمد رصيد لايبزيغ الذي لا يزال يبحث عن فوز أول خارج معقله في الدوري عند 18 نقطة في المركز الثامن، بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي يحل على بوروسيا دورتموند الثاني السبت في قمة المرحلة.

ويجد لايبزيغ نفسه في مأزق بعد أن نجح في المواسم الثلاثة الأخيرة في تحقيق أحد المراكز الأربعة الاولى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، إلا أن الأمور تبدو صعبة هذا الموسم على رجال الأميركي جيسي مارش.

وودع فريق شرق ألمانيا منافسات المسابقة القارية الأم هذا الموسم، وينافس مع كلوب بروج البلجيكي على المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض ملحق للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في المسابقة الرديفة "يوروبا ليغ"، علماً أنه يلاقي مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء في ألمانيا في الجولة الاخيرة.

وأعرب رئيس لايبزيغ أوليفر مينتزلاف عن غضبه بعد اللقاء "قدمنا مباراة كارثية...نحن بحاجة إلى تحليل الوضع والتفكير فيما يتعين علينا القيام به، بما في ذلك مع المدرب".

وتابع "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، نحن مثل أي فريق آخر".

