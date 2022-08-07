لايبزيغ يكتفي بنقطة أمام شتوتغارت



وبدأ لايبزيغ الذي أنهى الموسم الماضي رابعاً وبالتالي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، اللقاء بأفضل طريقة من خلال التقدم في الدقيقة 8 عبر أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد تمريرة من الإسباني داني أولمو.



لكن الفريقين دخلا استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بعدما سجل شتوتغارت هدفه الثاني فقط في مرمى لايبزيغ خلال تسعة لقاءات بينهما في الدوري، وذلك عبر الفرنسي البالغ 20 عاماً ناويرو أحمادا بعد تبادل جميل للكرة مع النمسوي ساشا كالايدجيتش (32)، ليسجل لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق هدفه الأول مع الفريق الأول لشتوتغارت.



ورغم محاولاته الكثيرة التي بلغت 18 في اللقاء، بينها 9 بين الخشبات الثلاث، عجز لايبزيغ عن استعادة التقدم ليكتفي فريق المدرب دومينيكو تيديسكو بالتعادل أمام شتوتغارت للمرة الثانية فقط من أصل تسع مواجهات بينهما في الدوري (انتهت السبعة الأخرى بفوز لايبزيغ).



ويلعب لاحقاً كولن مع شالكه العائد بين الكبار بعد موسم في الدرجة الثانية.

