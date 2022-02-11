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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

لايبزيغ يقسو على كولن ويستعيد توازنه

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قسا لايبزيغ على ضيفه كولن عندما تغلب عليه 3-1 واستعاد توازنه الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري  الألماني لكرة القدم.

AFP


ومنح الفرنسي كريستوفر نكونكو التقدم للايبزيغ في الدقيقة 25، وعزز الإسباني داني أولمو مطلع الشوط الثاني (54)، قبل أن يضيف مواطنه أنخليلينيو الثالث بعد ثلاث دقائق (57).

وسجل تيم ليمبيرل الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

واستعاد لايبزيغ نغمة الفوز بسرعة بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ 2-3 في المرحلة الماضية والتي أوقفت ثلاثة انتصارات متتالية له.

وهو الفوز العاشر للايبزيغ هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 34 نقطة فصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف أمام أونيون برلين الذي يستضيف بوروسيا دورتموند الأحد.

واستعد لايبزيغ بأفضل طريقة ممكنة لاستضافة ريال سوسييداد الإسباني الخميس المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، مني كولن بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع مؤقتاً.
 

الدوري الألماني لايبزيغ كولن
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