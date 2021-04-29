لايبزيغ يعيّن الأميركي مارش بدلاً من ناغلسمان



قال المدير الرياضي للنادي أوليفر مينتسلاف: "مع جيسي مارش، استطعنا التعاقد مع مرشحنا المثالي لسدّ فراغ أهم منصب رياضي في النادي، بمدرّب من المستوى الرفيع".

وحظي مارش بعقد لسنتين حتى حزيران/يونيو 2023، مع وصيف الدوري الألماني راهناً.

ورفض مارش، ابن الـ 47 عاماً، المولود في ولاية ويسكونسن: "عرضاً (من توتنهام هوتسبر الإنكليزي) وقرّر الانتقال إلى لايبزيغ"، بحسب ما أفادت مجلة "كيكر".

ويُعتبر المساعد السابق لمدرب المنتخب الأميركي نجماً صاعداً في مجموعة ريد بول الراعية للعديد من الأندية في عالم الكرة المستديرة.

وسيتولى مارش الإشراف على ثالث نادٍ يحظى بدعم من ريد بول في مسيرته، بعدما كان أمضى ثلاثة أعوام مع فريق نيويورك ريد بولز، وعامين مع سالزبورغ النمسوي.

أضاف مينتسلاف: "من الواضح أنه يحظى بأفضلية معرفته للنادي، المدينة والأهم من كل ذلك، ثقافة نادينا".

وسيخلف مارش في لايبزيغ المدرب ناغلسمان (33 عاماً) المنتقل إلى بايرن في أغلى صفقة في تاريخ المدربين، بعدما أعلن النادي البافاري تعاقده معه الثلاثاء بدلاً من هانزي فليك الذي سيغادر نهاية الموسم الحالي.