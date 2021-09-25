لايبزيغ يعود إلى سكة الانتصارات ويكتسح هرتا برلين

ويدين لايبزيغ بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو صاحب الهدفين الأوّل والخامس (15 و70)، وتمريرة حاسمة إلى مسجل الهدف الثاني الدنماركي يوسف بولسن (23) وتسببه بركلة جزاء ترجمها بنجاح السويدي إميل فورسبرغ إلى هدف رابع في الدقيقة 60.

وأضاف المدافع الفرنسي نوردي موكييلي الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاوّل، فيما اختتم المالي أمادو حيدرا المهرجان التهديفي لفريقه في الدقيقة 77.

وحقق لايبزيغ الذي رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فوزه بعد تعادل وخسارتين في المراحل الثلاث السابقة في الـ "بوندسليغا"، تخللها هزيمة مدوية قارية أمام مانشستر سيتي الإنكليزي 3-6 في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وفي مباراة ثانية، مني فولفسبورغ بخسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه هوفنهايم 1-3 وفشل بالتالي في اللحاق بشريكه السابق في الصدارة بايرن ميونيخ الفائز على غرويتر فورث الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتجمد رصيد فولفسبورغ الذي تصدر المراحل الأربع الأولى بالعلامة الكاملة، عند 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم التسعة الاخيرة، وتراجع إلى المركز الثالث بفارق الاهداف خلف باير ليفركوزن الفائز على ضيفه ماينتس بهدف وحيد سجله فلوريان فيرتس في الدقيقة 62.

وفاز أونيون برلين على ضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدف وحيد أيضا سجله كيفن بيهرنز (88)، وتعادل أينتراخت فرانكفورت مع كولن بهدف للكولومبي رافايل سانتوس بور (45+6) مقابل هدف للتونسي إلياس السخيري (14).

