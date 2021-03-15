لايبزيغ يعلن إصابة مدافعه الفرنسي أوباميكانو

ويعاني أوباميكانو (22 عاماً) من مشكلة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن تعرض لها في مباراته ضد آينتراخت فرانكفورت في ختام المرحلة الخامسة والعشرين اضطرته إلى ترك مكانه للوكاس كلوسترمان في الدقيقة 28، وأكد النادي على موقعه على الإنترنت أنه "يتعين عليه التوقف عن اللعب لمدة من 10 إلى 14 يوماً".

ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الخميس عن تشكيلته للمباريات الدولية المقررة آذار/مارس الحالي ضد أوكرانيا وكازخستان والبوسنة ضمن تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وفي حال غاب أوباميكانو عن تشكيلة منتخب بلاده، فيسكون جاهزاً لخوض القمة ضد فريقه المستقبلي بايرن ميونيخ المتصدر في الثالث من نيسان/أبريل المقبل في قمة المرحلة السابعة والعشرين.

ويحتل لايبزيغ حالياً المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف بايرن.

ووقع أوباميكانو قبل أسابيع عقداً مدته خمسة أعوام للعب مع بايرن ميونيخ اعتبارا من الموسم المقبل مقابل 42,5 مليون يورو، قيمة البند الجزائي في عقده مع لايبزيغ والذي كان سينتهي عام 2023.