لايبزيغ يتعاقد مع حارس المرمى البلجيكي فاندفوردت من 2024 إلى 2029

وسينضم حارس المرمى البالغ من العمر 20 عاماً إلى لايبزيغ في غضون عامين وسينافس الدولي المجري المخضرم بيتر غولاتشي (31 عامًا) الذي ينتهي عقده عام 2025.

وقال المدير الفني للايبزيغ كريستوف فيفيل "(هذا) يسمح لنا بتأمين صفقة كبيرة للمستقبل في مرحلة مبكرة"، واصفاً فاندرفوردت بأنه "ممتاز".

ويعتبر فاندفوردت أصغر حارس مرمى في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما خاض مباراته الأولى عام 2019 عن عمر يناهز 17 عامًا 287 يومًا مع فريقه غنك البلجيكي.

ومنذ ذلك الحين أصبح الحارس الأساسي وخاض معه 71 مباراة حتى الآن، كما لعب مع منتخب بلجيكا تحت 21 عامًا.

وقال فاندرفوردت "أنا سعيد جدا بشأن انتقالي المستقبلي إلى آر بي لايبزيغ".

وأضاف "لقد تطور بيتر غولاتشي ليصبح واحدًا من أفضل حراس المرمى في أوروبا في هذا النادي. هذا هو المسار الذي أريد أيضًا أن أسلكه".

وتابع "الآن أريد أن أستمر في اكتساب خبرة خوض المباريات في غنك لأتمكن من اتخاذ الخطوة التالية في لايبزيغ".

