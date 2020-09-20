لايبزيغ يبدأ بقوة رغم خسارة سلاحه الأبرز

وبعد أن لعب دورا أساسياً في إنهائه دوري الموسم الماضي في المركز الثالث، وقيادته إلى مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا غادر فيرنر لايبزيغ باحثاً عن تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز ما دفع البعض إلى توقع موسم صعب لفريق المدرب يوليان ناغلسمان.

لكن البداية كانت واعدة الأحد على أرضه أمام 8500 متفرج موزعين على المدرجات مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ هيمن لاعبو ناغلسمان تماماً على اللقاء وسددوا على مرمى ضيفهم 23 مرة في طريقهم لفوز مستحق.

وحسم لايبزيغ فوزه في الشوط الأول بتقدمه بهدفين سجلهما السويدي إميل فورسبورغ والدنماركي يوسف بولسن، الأول من ركلة جزاء انتزعها الإسباني داني أولمو (17) والثاني بكرة رأسية (21).

وعاد ماينتس الى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني بهدف للفرنسي جان-فيليب ماتيتا بعد كسره مصيدة التسلل (48)، لكن المالي أمادو هايدارا أحبط عزيمة الضيوف بإضافة هدف ثالث بعد تمريرة من فورسبرغ (51).



