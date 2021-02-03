لايبزيغ وفولفسبورغ يتأهلان إلى ربع نهائي الكأس

في المباراة الأولى، حسم لايبزيغ، ثاني ترتيب البوندسليغا، تأهله في الشوط الأول بهدفي المالي أمادو حيدارا (10) وقائده النمساوي مارسيل سابيتسر (45+1 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف الدنماركي يوسف بولسن ثنائية في الشوط الثاني (66 و76).

وفي الثانية، سجل الهولندي فوت فيخورست الهدف الوحيد في الدقيقة 40.

ولحق لايبزيغ وفولفسبورغ بفرق بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن وروت-فايس إيسين من الدرجة الرابعة وهولشتاين كيل من الدرجة الثانية والتي حجزت بطاقتها الثلاثاء.

وفجر روت-فايس إيسن مفاجأة مدوية عندما أقصى باير ليفركوزن خامس البوندسليغا (2-1 بعد التمديد)، فيما واصل هولشتيان كيل الذي كان جرد بايرن ميونيخ من اللقب في 13 من كانون الثاني/يناير الماضي، مغامرته في المسابقة بفوزه على دارمشتادت 98 من الدرجة الثانية (7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الإصلي والإضافي 1-1).

وتغلب بوروسيا دورتموند على بادربورن من الدرجة الثانية 3-2، وفيردر برين على غرويتر فورث من الدرجة الثانية 2-صفر.



