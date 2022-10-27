لاعب مونزا المعار من آرسنال يتعرض للطعن

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 46 عاماً وأن الدافع وراء الهجوم غير واضح.



ويلعب قلب الدفاع الإسباني ماري البالغ من العمر 29 عاماً في مونزا على سبيل الإعارة قادماً من آرسنال.



وقال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال: "علمت للتو بما حدث. أعرف أنّ (المدير الفني) إيدو كان على اتصال بأقاربه. إنه في المستشفى ولكن يبدو أنه بخير".



وكان أرتيتا يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مباراة فريقه خارج أرضه أمام آيندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وقال أدريانو غالياني الرئيس التنفيذي لمونزا عبر تويتر: "عزيزي بابلو، نحن جميعاً هنا قريبون منك ومن عائلتك..نحبك. واصل القتال كما تعلمت أن تفعل ذلك دوماً. أنت محارب وستتعافى قريباً".