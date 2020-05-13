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كرة القدم

لاعب سابق لريال مدريد ينفي ضلوعه بتجارة المخدرات

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دفع الكولومبي إدوين كونغو اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني ببراءته من تجارة المخدرات، بعد توقيفه المؤقت الثلاثاء ضمن عملية أمنية للشرطة الإسبانية لمكافحة تهريب الكوكايين.

Reuters

ولم يخض كونغو (43 عاما) الذي اعتزل كرة القدم عام 2009، أي مباراة مع الفريق الأول للنادي الملكي، بل أمضى أعوامه معه (1999-2002) معارا إلى بلد الوليد، وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وتولوز الفرنسي.

وأوقف المهاجم السابق مع عشرة أشخاص آخرين ليل الثلاثاء من قبل الشرطة الإسبانية، ضمن عملية لتفكيك شبكة ضالعة في تهريب المخدرات، وتم الإفراج عنه بعد استجوابه.

وقال كونغو لقناة "لا سيكستا" الإسبانية، "أنا بريء، لا علاقة لي أبدا ببيع أو تصنيع او أي شيء متعلق بالكوكايين".

وشرح الكولومبي "لدي علاقات مع أشخاص متورطين. ولكن ليس إلى حد الاستنتاج أنني غيرت حياتي أو قمت بأمر غير عادي".

وانضم كونغو إلى النادي الملكي عام 1999 ولكنه ظهر أكثر على الساحة الكروية بعد انتقاله إلى ليفانتي عام 2002.                                    
 

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