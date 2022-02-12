لاعب الأهلي وليد سليمان سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم



وكتب ابن السابعة والثلاثين عاماً في حسابه الرسمي على انستغرام: "جمهور الأهلي العظيم، الحمد لله الذي أعطاني أكثر مما تمنيت. هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة قدم في أعظم نادٍ في الكون النادي الأهلي بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي".



وتابع: "أتمنى أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في النادي وأنا قطعت عهداً ووعداً علي نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم. اليوم بعد أن شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية التاريخية العالمية الثالثة (برونزية كأس العالم الأندية)، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم".



وختم: "شكراً إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع المسؤولين السابقين، شكراً للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم شكراً زملائي الحاليين والسابقين. شكراً الجمهور العظيم الذي ساندني كنتم لي الداعم الأول".



وتنقل سليمان بين العديد من الأندية قبل أن ينضم إلى الأهلي في 2011.