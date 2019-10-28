لاعب أياكس ديست يختار منتخب أميركا على هولندا

وقال اللاعب البالغ عمره 18 عاماً لمحطة أياكس التلفزيونية اليوم الاثنين "لم يكن قراراً سهلاً وفكرت فيه طويلاً وبعناية لكنني أشعر بأنه القرار الصائب".

وخاض اللاعب الصاعد، المولود في ألميري الهولندية لأب أميركي، مباراتين وديتين بالفعل مع الولايات المتحدة لكنه غاب عن مواجهتي كوبا وكندا في دوري الأمم لمنطقة أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في وقت سابق هذا الشهر للتفكير في قراره.

ولو كان خاض المباراتين الرسميتين لحسم مستقبله الدولي بالفعل.

وقال كومان إنه يتوقع أن يشكل ديست مستقبل الظهير الأيمن في هولندا.

وأضاف في مؤتمر صحفي هذا الشهر "تحدثت معه ورسمت ملامح الطريق له ولمستقبله مع منتخب هولندا".

لكن المدرب قال اليوم الاثنين "اتصل سيرجينيو بي هذا الصباح وشرح لي لماذا قرر اللعب لأميركا. كان خياراً صعباً بالنسبة له ولا يمكنني سوى احترام قراره".

وشاهد مدرب أميركا غريغ بيرهالتر أداء ديست الأسبوع الماضي خلال خسارة أياكس 1-0 أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وبرر ديست قراره بأنه كان ضمن خطط الأمريكيين منذ وقت طويل ولعب لمنتخب الولايات المتحدة للناشئين تحت 17 و20 عاماً.

وتابع "بالتأكيد اللعب مع هولندا يعني المشاركة مع عدد من أفضل لاعبي العالم وهذا أمر رائع لكن في النهاية لعبت مشاعري الدور الأكبر في قراري".

